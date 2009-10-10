Шаповал: отмена в суде результатов выборов станет катастрофой

Успешное обжалование результатов президентских выборов в суде приведет к резкой и жесткой реакции проигравшей стороны, и это может стать причиной политической катастрофы.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» заявил председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ.

«Если претензия побежденного выльется в результативное судебное решение, это станет катастрофой. Если одну из сторон лишат победы с помощью суда, реакция этой стороны, скорее всего, будет эмоциональной, резкой и жесткой, что угрожает непредсказуемыми последствиями для государства. Советовал бы задуматься над этим тем, кто всерьез вынашивает такие планы», - сказал он.

При этом В.ШАПОВАЛ не исключил, что кандидаты на пост Президента Украины, которые проиграют на выборах, все же попробуют реализовать сценарий судебной отмены результатов волеизъявления.

«У кого-то появляется желание обжаловать результаты выборов, несмотря на отсутствие действующих законодательных процедур. Рискнет ли этот таинственный кто-то обратиться в Верховный Суд? Пусть простит мне Василий Васильевич ОНОПЕНКО (председатель ВСУ – УНИАН), но исключать такое нельзя», - заявил председатель Центризбиркома.

По мнению В.ШАПОВАЛА, формальных оснований для отмены выборов на сегодня не существует. «Формальных правовых оснований для возможного обжалования результатов выборов нет. Но у нас достаточно много манипуляторов, способных подтолкнуть топ-политиков к принятию экстравагантных административных и судебных решений», - сказал председатель ЦИК.