Тимошенко раздала министерствам 47 миллионов

Правительство своим постановлением № 1054 о внесении изменений в постановление КМУ № 874 от 19 августа в 2009 г. утвердило перераспределение средств Стабилизационного фонда в сумме 47 млн. гривен. Соответствующий документ опубликован на Правительственном портале.

Указанная сумма будет распределена между пятью министерствами и ведомствами: МИД получит 15 млн. гривен, Министерство культуры и туризма — 20 млн. гривен, Минобразования — 5 млн. гривен, госкомитет по телевидению и радиовещанию — 3 млн. гривен, госкомитет по делам национальностей и религий — 4 млн. гривен.

Все эти деньги, как указано в документе, должны пойти на направление, названное Кабмином мероприятиями “по поддержанию связей с заграничными украинцами”. Как ни странно, одновременно постановление предписывает получателям средств подать Кабмину “проекты постановлений Кабинета Министров Украины относительно порядка использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда для осуществления мероприятий по поддержанию связей с заграничными украинцами”.

Но это – не единственный интересный момент постановления. В частности в документе прямо сказано, что перераспределение средств осуществляется “за счет уменьшения объема расходов по направлениям, предусмотренным пунктом 16 части первой статьи 76 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год”, и “увеличения объема расходов по направлениям, предусмотренным пунктом 22 части первой статьи 76 данного Закона”. То есть постановлением КМУ в обход Верховной Рады вносятся изменения в закон о госбюджете.

Более того, постановление № 1054 обязывает Минфин внести соответствующие изменения в роспись госбюджета, а Госказначейство — перечислить средства из Стабфонда, и все это - “без предварительного согласования с комитетами Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности и по вопросам бюджета”. Уговаривать два комитета ВР (очевидно, задним числом) на такое перераспределение средств, по замыслу авторов постановления КМУ, должны получатели денег, то есть МИД, Минкульт, Минобразования и госкомитеты: телевидения и радиовещания и по делам национальностей и религий.