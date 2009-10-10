Литвин: в 2010-м хотят урезать деньги на ВР, а Президенту и Кабмину - увеличить
«Но почему не урезали всех? Почему?»
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не понимает, почему проектом государственного бюджета на 2010 год предусмотрено сокращение только финансирования Верховной Рады, при этом правительства и Президента это не коснется.
Об этом он заявил в эфире программы «Шустер live» на ТРК “Украина” в пятницу вечером.
В.ЛИТВИН отметил, что, напротив, в следующем году финансирование на содержание Президента и правительства увеличится. В частности, для Президента - на 26%, для правительства - на 13%, при этом сокращение финансирования парламента предусмотрено на 40%.
«Но почему не урезали всех? Почему? А потому, что все под себя делаем, а не для людей», - сказал он.
По словам председателя ВР, если бы состоялось сокращение финансирования всех ветвей власти, то удалось бы сэкономить 1 млрд. грн., которые можно было бы направить на повышение зарплат и пенсий.