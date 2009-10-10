СБУ ищет Лозинского исключительно на территории Украины

Поиски бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО, который подозревается в убийстве в Кировоградской области гражданина Валерия Олийныка, СБУ продолжает исключительно на территории Украины.

Об этом еженедельнику «Зеркало недели» сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Все свои поиски мы ведем на территории Украины. Больше ничего не могу сказать, чтобы не облегчать жизни ЛОЗИНСКОМУ», - сказал он.

При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что его ведомство проводит все необходимые розыскные мероприятия для того, чтобы поймать экс-депутата. «С СБУ никто задачу розыска ЛОЗИНСКОГО не снимал. Мы проводим все оперативно-розыскные мероприятия на территории Украины для установления местонахождения и задержания бывшего народного депутата», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 9 октября на пресс-конференции генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО подверг критике деятельность МВД и СБУ по розыску В.ЛОЗИНСКОГО. “К сожалению, оперативные службы СБУ и МВД не дают позитивного результата по нахождению ЛОЗИНСКОГО, чтобы его доставили к нам и допросили. Это основная причина, по которой мы не можем двигаться вперед, а фактически по этому делу практически все сделано... Уголовное дело – оно растет с каждым днем, сейчас оно растет в фигурантах (больше становится фигурантов дела) то есть возбуждено уже несколько уголовных дел, они объединены в единое производство”, - сказал генпрокурор.