Ющенко едет в Запорожье

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит Запорожье, где примет участие в мероприятиях, посвященных 70-летию образования Запорожской области и Дню города Запорожье.

Как сообщает официальный сайт Президента, в 12.00 торжества в прямом эфире будут транслировать НТКУ и “5 канал”.

Предусматривается вручение государственных наград представителям трудовых коллективов города и области.

В.ЮЩЕНКО также откроет Покровскую ярмарку нынешнего года, где ознакомится с продукцией промышленных и сельскохозяйственных предприятий области, пообщается с участниками и гостями ярмарки.