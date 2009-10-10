Ющенко едет в Запорожье
10:09, 10 октября 2009Политика
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Президент приготовил награды
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит Запорожье, где примет участие в мероприятиях, посвященных 70-летию образования Запорожской области и Дню города Запорожье.
Как сообщает официальный сайт Президента, в 12.00 торжества в прямом эфире будут транслировать НТКУ и “5 канал”.
Предусматривается вручение государственных наград представителям трудовых коллективов города и области.
В.ЮЩЕНКО также откроет Покровскую ярмарку нынешнего года, где ознакомится с продукцией промышленных и сельскохозяйственных предприятий области, пообщается с участниками и гостями ярмарки.
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