Слухи о закрытии газеты "Флот України" - грубая провокация

Слухи, распространенные некоторыми СМИ и политиками о том, что первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ якобы дал поручение «ликвидировать» газету "Флот України", не отвечают действительности и являются грубой провокацией. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ТУРЧИНОВА.

Подобных распоряжений не только никогда не делалось, но даже и не планировалось. Газета выходила и будет выходить, отметили в пресс-службе. А.ТУРЧИНОВ считает крайне важной ту миссию, которую "Флот України" выполняет в Севастополе как единственная украиноязычная газета региона, и советует политическим провокаторам не отвлекать членов правительства от дел своим бредом.

А.ТУРЧИНОВ надеется, что политики, которые стали источником лживой информации, извинятся, а СМИ, которые ее распространили, проинформируют свою аудиторию о реальном положении дел.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Украины Ярослав КЕНДЗЬОР (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) призвал представителей патриотических, национал-демократических сил защитить от ликвидации единственную украиноязычную газету в Севастополе “Флот України”.

При этом депутат представил копию поручения первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА в Министерство обороны Украины, в котором идет речь о необходимости определиться в отношении целесообразности последующего функционирования некоторых предприятий, учреждений и организаций, находящихся в управлении военного ведомства. В перечень 193-х таких объектов, которые потенциально могут быть ликвидированы или приватизированы, внесена и редакция газеты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины “Флот України” (на базе издания также выпускается журнал “Морська держава” – УНИАН).

Народный депутат отметил, что “Флот України” - единственное периодическое издание, которое издается в Севастополе на украинском языке. “Эта газета - единственный очаг украинства для Вооруженных сил в Севастополе”, - сказал Я.КЕНДЗЬОР.

Он привел данные, что также в Севастополе действует издательство “Флот Родины” Черноморского флота России, которое выпускает десять пророссийских газет. “И первый вице-премьер осмеливается поднять руку и ликвидировать газету украинского моряка!”, – высказал свое возмущение Я.КЕНДЗЬОР и призывал представителей патриотических, национально-демократических сил не допустить ликвидации газеты “Флот України”.

Как сообщал УНИАН, 8 октября во время посещения учений ВМС Украины в Крыму Президент Виктор ЮЩЕНКО заявил, что не допустит закрытия издания “ФЛОТ УКРАИНЫ”. По его словам, издание в Крыму газеты на украинском языке является принципиальным с точки зрения демонстрации украинского присутствия на этой территории.