Медведько хотел бы «пообщаться» с Цушко

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО хочет допросить бывшего министра внутренних дел Василия ЦУШКО в рамках расследования уголовного дела о захвате здания ведомства в мае 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕДВЕДЬКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Действительно, В.ЦУШКО показался в Одессе, сейчас его нет снова. Но я бы хотел встретиться с ним», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

При этом он отметил, что сейчас нет официальных оснований для возбуждения уголовного дела в отношении В.ЦУШКО, поэтому он не объявлялся в розыск.

«Но пообщаться с ним хотелось, в частности, мне лично», - сказал он.

Справка УНИАН. В связи с захватом 24 мая 2007 года здания Генеральной прокуратуры было возбуждено несколько уголовных дел, в частности, по фактам превышения власти и служебных полномочий министром внутренних дел В.ЦУШКО и сотрудниками МВД, а также препятствования сотрудникам оперативно-следственной группы СБУ при исполнении ими служебных обязанностей.

26 сентября 2007 года В.ЦУШКО заявил, что был отравлен теофиллином. Он высказал предположение, что его отравили организаторы захвата Генпрокуратуры 27 мая.

30 сентября 2007 года В.ЦУШКО принял решение об отставке с должности министра из-за ухудшения состояния здоровья.

После этого СМИ сообщали, что В.ЦУШКО лечится за рубежом.