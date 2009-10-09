Литвин посоветовал Тимошенко расслабиться

Блок Литвина не собирается выходить из коалиции в Верховной Раде.

Такой вывод можно делать из слов спикера Владимира Литвина.

"Ума много не надо продемонстрировать истерику, сказать, что я куда-то выхожу. А что дальше? Нет необходимости выходить из того, чего нет", - заявил он в эфире ТРК Украина.

Кроме того, Литвин очередной раз призвал отказаться от выборов в парламент по закрытым спискам и от квотного принципа формирования правительства.

"Сегодня правительству можно сказать только одно – вы очень сильно работаете, расслабьтесь", - заявил спикер.

Украинская правда