Литвин посоветовал Тимошенко расслабиться
08:59, 09 октября 2009Политика
2275 0
"Ума много не надо для истерики"
Блок Литвина не собирается выходить из коалиции в Верховной Раде.
Такой вывод можно делать из слов спикера Владимира Литвина.
"Ума много не надо продемонстрировать истерику, сказать, что я куда-то выхожу. А что дальше? Нет необходимости выходить из того, чего нет", - заявил он в эфире ТРК Украина.
Кроме того, Литвин очередной раз призвал отказаться от выборов в парламент по закрытым спискам и от квотного принципа формирования правительства.
"Сегодня правительству можно сказать только одно – вы очень сильно работаете, расслабьтесь", - заявил спикер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter