На встречу с Путиным Ющенко придет с Тарасюком

Завтра на переговорах в Киеве с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ Министерство иностранных дел Украины будет представлять министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге для прессы.

В частности, на вопрос, будет ли Б.ТАРАСЮК присутствовать завтра на переговорах президентов Украины и России, она ответила: «Я думаю, что да».

Кроме того, комментируя позицию Президента Виктора ЮЩЕНКО относительно конфликта вокруг Б.ТАРАСЮКА, И.ВАННИКОВА подчеркнула, что позиция Президента остается неизменной: он поддерживает деятельность Б.ТАРАСЮКА в должности министра иностранных дел.

Пресс-секретарь отметила, что сейчас Президент ждет разъяснения Конституционного Суда, но считает, что пребывание Б.ТАРАСЮКА в должности министра является абсолютно легитимным и правильным.

Комментируя вчерашний инцидент в Кабинете министров, когда депутаты от Партии регионов пытались не пустить Б.ТАРАСЮКА на заседание правительства, И.ВАННИКОВА отметила, что поведение депутатов является неприемлемым. По ее словам, Президент считает, что Б.ТАРАСЮК имеет право принимать участие в этих заседаниях.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 1 декабря приняла постановление об отставке Б.ТАРАСЮКА с должности главы МИД. Однако Шевченковский районный суд Киева приостановил действие постановления, а Президент Украины подписал указ о продолжении исполнения Б.ТАРАСЮКОМ обязанностей министра иностранных дел.

20 декабря Б.ТАРАСЮКА во второй раз не пустили на заседание Кабмина, в частности, депутаты из Партии регионов заблокировали вход министру.

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ высказал мнение, что Б.ТАРАСЮК после решения Верховной Рады о его отставке не имеет права подписывать международные межправительственные соглашения от имени правительства и Министерства иностранных дел Украины.

Сегодня, 21 декабря, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что вопрос, кто будет представлять Министерство иностранных дел Украины завтра на встрече с Президентом РФ В.ПУТИНЫМ, должен решить Президент В.ЮЩЕНКО.