В УНИАН «Голос общины Киева» раскажет киевлянам о их собственности

14-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция лидера общественного объединения «Голос общины Киева» Виктора Иванченко и депутата Киевского городского совета Анатолия Чуба на тему: «Эффективное управление собственностью киевлян: подходы новой и старой власти». В частности разговор будет касаться наиболее ликвидных коммунальных предприятий: «Киевводоканал», «Киевэнерго», «Киевгаз»

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