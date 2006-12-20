Наша Украина заявляет, что Генпрокуратура прикрывает преступников

Недопущение министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА на заседание Кабинета министров содержит признаки состава преступления, а именно - препятствие деятельности государственного деятеля и невыполнение решения суда, говорится в заявлении фракции «Наша Украина», обнародованном в парламенте народным депутатом Ярославом КЕНДЗЁРОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что сегодня было совершено «очередное дерзкое насилие над Конституцией, над законодательством Украины».

По словам Я.КЕНДЗЁРА, сегодня 15-20 народных депутатов - «представителей правящего большинства» - заблокировали вход в помещение, где проходило заседание правительства, и «помешали министру иностранных дел Борису ТАРАСЮКУ» принять участие в заседании правительства”.

Я.КЕНДЗЁР отметил, что фракцию «Наша Украина» тревожит то, «что молчат правоохранительные органы и не дают оценок таким действиям».

По его словам, уже две недели в Генеральной прокуратуре лежат материалы относительно недопущения первым вице-премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ и министром Кабинета министров Анатолием ТОЛСТОУХОВЫМ Б.ТАРАСЮКА на заседание правительства.

«Молчанка Генеральной прокуратуры свидетельствует, что они прикрывают преступников», - отметил Я.КЕНДЗЁР.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 1 декабря приняла постановление об отставке Б.ТАРАСЮКА с должности руководителя МИД. Однако Шевченковский районный суд Киева прекратил действие постановления, а Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о продолжении выполнения Б.ТАРАСЮКОМ обязанностей министра иностранных дел. Сегодня, 20 декабря, Б.ТАРАСЮКА во второй раз не пустили на заседание Кабмина - депутаты из Партии регионов заблокировали вход министру.