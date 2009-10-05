Литвин обещает ставить на голосование все, лишь бы Раду разблокировали

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обещает поставить на голосование завтра все предложения, которые бы позволили разблокировать работу Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета.

В частности, по словам В.ЛИТВИНА, будут поставлены на голосование все предложения, которые отменят решение Верховной Рады о голосовании руками за законопроекты о повышении социальных стандартов. «Если решение не будет принято, то тогда снова будет блокирование», - сказал он.

В то же время, по словам спикера, если бы действительно была заинтересованность принять законопроект о повышении социальных стандартов, то это можно было бы сделать еще на прошлой пленарной неделе, поскольку необходимое количество голосов депутатов было.