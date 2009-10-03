Тимошенко обещает, что цена на газ до конца года не повысится

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пообещала, что цена на газ для населения и предприятий теплокоммунэнергетики (ТКЭ) в текущем году повышаться не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня, общаясь с жителями Ивано-Франковской области.

«Я вам пообещала, что до конца года ни на копейку цена на газ не поднимется – она не поднимется», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер подчеркнула, что не стоит верить информации, появляющейся на центральных каналах телевидения о том, что цена на газ для населения вырастет в текущем году. «С 2005 года, когда мы делали с вами нашу революцию и когда надеялись, что мафию уберут из власти – ее так и не убрали. Сейчас они продолжают владеть так, как и владели всеми каналами телевидения и контролируют большинство силовых структур», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, повышение цены на газ для населения на 20% с сентября текущего года, как и приватизация Одесского припортового завода, является условием для выделения Украине очередного транша кредита МВФ.