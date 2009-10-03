В БЮТ объяснили, почему никакой суд покупателям ОПЗ не поможет

Заместитель председателя фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ убежден, что перспектив обжалования в суде решения Фонда государственного имущества Украины о признании недействительным конкурса по продаже ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) нет.

Об этом он сказал в эфире программы «Шустер live» на ТРК «Украина».

«Любой продавец, который привлекает инвестиции, может в любой момент остановить мероприятия, направленные на продажу», - отметил депутат. Он подчеркнул, что государство – в данном случае ФГИУ - наделило полномочиями по остановке процесса приватизации, что и было сделано.

А.ПОРТНОВ выразил сомнение, что инвестор, который считает, что купил ОПЗ, выполнит инвестиционные условия и в течение 60-ти дней после проведения конкурса уплатит деньги. Также он сомневается, что при такой ситуации этот покупатель получит разрешение Антимонопольного комитета, который является неотъемлемой частью инвестиционного процесса и тому подобное.

Депутат напомнил, что на сегодняшний день уже существует коллегиальное решение Конституционного суда об отказе открытия конституционного производства относительно представления Президента об остановке продажи ОПЗ. Следовательно, констатировал А.ПОРТНОВ, указ, в случае подтверждения этого решения КСУ, будет отменен как неконституционный. «Я хочу спросить, а если Конституционный суд признает действия Президента антиконституционными, не будет ли у инвесторов желания, лично к физическому лицу – Президенту, выдвинуть иск и получить от него всю сумму ущерба, если окажется что указ не конституционен и он, фактически, распугал инвесторов», - сказал А.ПОРТНОВ.

В свою очередь представитель Президента Богдан СОКОЛОВСКИЙ отметил, что Президент выступал не против продажи ОПЗ на выгодных для Украины условиях, «это не произошло, поэтому Президент отменил эту процедуру», - подчеркнул он.