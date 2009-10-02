Луценко обещает выгнать из милиции двух полковников-взяточников

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО намерен обратиться в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы она дала надлежащую оценку действиям двух полковников Управления по борьбе с экономической преступностью МВД Украины в Донецкой области, которые были на днях задержаны за взяточничество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я лично буду обращаться в Генеральную прокуратуру дать их действиям надлежащую оценку», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом министр заверил, что независимо от того, какое будет принято решение органами прокуратуры, эти офицеры однозначно в милиции в дальнейшем работать не будут.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области за вымогательство и получение взятки Служба внутренней безопасности МВД Украины задержала троих работников милиции.

По данным Департамента связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, 400 тыс. долларов требовали трое работников Главного управления МВД Украины в Донецкой области у местного жителя за непривлечение его к уголовной ответственности в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту преступления.

“Взяточники были задержаны во время получения ими очередного транша незаконного вознаграждения в сумме 10 тысяч долларов. Среди задержанных – следователь по особо важным делам и двое работников службы по борьбе с экономической преступностью”, – отмечается в сообщении.