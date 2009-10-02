Сегодня Киевский и Московский патриархаты сядут за стол переговоров
"Спешить не надо..."
Сегодня планируется проведение первой встречи рабочих групп по подготовке к диалогу между Украинской православной церковью и Украинской православной церковью Киевского патриархата с целью возобновления единства украинского православия.
|Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет
«Каждый из участников рабочей группы будет иметь возможность высказать мнение. Будут рассматриваться определенные наработки. Возможно, между нами существует больше общего, чем кому-то кажется. Существует много вопросов, в которых православные христиане разных конфессий могут работать на благо людей. Это и вопросы преподавания религиозных дисциплин в школах и высших учебных заведениях. Это проблемы пастырской опеки над армией, над заключенными. Постепенно это сотрудничество покажет пути к возобновлению единства украинского православия», - отметил пресс-секретарь предстоятеля УПЦ.
По его словам, на первой встрече с рабочей группой Киевского патриархата в УПЦ ожидают «увидеть православных верующих людей, которые желают блага Церкви, а не политических деятелей».
В то же время Г.КОВАЛЕНКО обратил внимание, что быстрых результатов диалога в УПЦ не ожидают. «Но начало диалога - это уже результат», - сказал пресс-секретарь предстоятеля УПЦ.
В свою очередь, руководитель информационно-издательского отдела УПЦ КП епископ ЕВСТРАТИЙ (ЗАРЯ) отметил, что в УПЦ КП надеются, что подготовительные встречи будут способствовать сближению православных верующих разных юрисдикций, а также «преодолению вражды между верующими Московского и Киевского патриархата, которая, к сожалению, сейчас существует».
«Чтобы люди, которые исповедуют одну православную веру, начинали учиться видеть друг в друге не врагов, а все-таки братьев и сестер. Пусть в чем-то не являющихся единомышленниками, но исповедующих одну православную веру», - подчеркнул владыка ЕВСТРАТИЙ.
Вместе с тем, он привел в пример диалог между РПЦ МП и Русской православной церкви за рубежом, которые находились в отношениях, похожих на те, что существуют нынче между УПЦ и УПЦ КП.
«Этот диалог длился более 7 лет – с того момента, как он был учрежден, до тех пор, как были подписаны документы о единстве РПЦ и РПЦЗ. Спешить не нужно. Лучше работать обстоятельно, с виденьем определенной перспективы. Но с другой стороны, необходимость диалога не только назрела, но и перезрела. Церковь находится в разделенном состоянии уже почти 20 лет, и все осознают, что это состояние является ненормальным. У нас уже есть согласие с УПЦ в том, что это состояние не нормальное, и его нужно преодолевать», - отметил епископ ЕВСТРАТИЙ.
Комментируя скептические оценки перспективы такого диалога, руководитель информационно-издательского отдела УПЦ КП напомнил, что это пока еще не сам диалог, а подготовка к нему, «потому что вопросы, существующие между УПЦ и УПЦ КП, очень сложны».
|Митрополит Киевский и всей Украины Владимир
Тогда же была создана рабочая группа, на которую Синод возложил ответственность за подготовку к диалогу. Председателем группы назначен архиепископ Белоцерковский и Богуславский МИТРОФАН, управляючий делами УПЦ. В группу также включены архиепископ АНТОНИЙ, архимандрит КИРИЛЛ (ГОВОРУН), протоиерей Николай ДАНИЛЕВИЧ, протоиерей Петр ЗУЕВ и помощник Ректора КДА и С Владимир БУРЕГА.
14 сентября Синод УПЦ КП принял решение об образовании рабочей группы, на которую возложил ответственность за подготовку диалога с УПЦ.
Рабочую группу УПЦ КП возглавил ректор Киевской православной богословской академии митрополит Переяслав-Хмельницький ДИМИТРИЙ. В группу также включены епископ Васильковский ЕВСТРАТИЙ, архимандрит ЕПИФАНИЙ, протоиереи Петр ЗИНИЧ и Олег МАЛАНЯК, а также аспирант Киевской православной богословской академии Михаил СИВАК.
Подготовка к диалогу проходит впервые за историю существования двух церквей.