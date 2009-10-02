3 октября состоится XLIII съезд Коммунистической партии
05:04, 02 октября 2009Политика
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Приглашены лидеры Левого блока
Третьего октября состоится 2-й этап XLIII съезда Коммунистической партии Украины.
Как сообщает партийный сайт, на съезд приглашены лидеры партий Левого блока: председатель совета партии “Справедливость” Станислав НИКОЛАЕНКО, председатель исполкома СДПУ(о) Юрий ЗАГОРОДНИЙ, председатель политической партии “Союз левых сил” Василий ВОЛГА и делегаты - представители Левого блока.
В рамках съезда запланирован брифинг лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО.
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