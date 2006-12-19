За круглым столом обсудят возможность досрочных парламентских выборов в 2007 году

20 декабря 2006 г., в 11.00, в пресс-центре «УРА» (Шовковичная, 3, офис, 2) состоится круглый стол на тему: «Возможны ли в 2007 году досрочные парламентские выборы». В обсуждении примут участие народные депутаты, политологи, эксперты. В. Полохало, Е. Бондаренко, О.Гарань, К.Бондаренко, А. Ермолаев, О. Яхно, О.Доний. Аккредитация по телефонам: 253-79-04, 8-50-348-02-44