Тимошенко если станет Президентом, посадит Януковича?

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что за коррупцию к украинским чиновникам должна применяться высшая мера наказания, действующая в Украине, - пожизненное заключение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера в эфире телеканала «Украина» в ходе обсуждения вопроса о возвращении резиденции «Межигорье» в государственную собственность.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня в Украине есть факты, когда дети попадают в колонии за мелкие преступления, а чиновники за крупные преступления не несут никакой ответственности. «Перед законом все должны быть равны… Почему дети должны за банку сгущенки сидеть в тюрьмах, а почему большие дяди, которые по 140 га берут (земли – УНИАН), должны сидеть в президентских креслах?" - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«За коррупцию я бы давала пожизненное заключение", - подчеркнула премьер-министр.