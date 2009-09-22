БЮТ подбросил конкурентам Тимошенко повод попиариться?

Изменение способа голосования за законопроекты относительно социальных стандартов позволит, наконец собрать в парламенте всех народных депутатов, намеренных баллотироваться в Президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

По его словам, предложение голосовать за эти законопроекты путем поднятия рук должно подтвердить, насколько реальные требования фракции Партии регионов, представители которой достаточно долго блокировали работу ВР.

Н.ТОМЕНКО отметил, что фракция БЮТ будет поддерживать только социальные законопроекты, направленные на улучшение экономического положения наиболее незащищенных слоев населения, а не те, которые являются предвыборными декларациями, и которые в принципе невозможно выполнить. Он объяснил, что фракция БЮТ голосовала за изменение способа голосования за указанные законопроекты, поскольку это, с одной стороны, позволяло парламенту работать, а с другой - собрать в зале заседаний ВР народных депутатов, претендующих на должность Президента, но в последнее время занимающихся исключительно агитацией.

Вице-спикер добавил, что по состоянию на 11.00 по результатам письменной регистрации в сессионном зале отсутствовали 65 народных депутатов из фракции Партии регионов, в том числе ее лидер Виктор ЯНУКОВИЧ, и большинство народных депутатов, претендующих на должность главы государства.

«Но изменение способа голосования будет способствовать тому, что депутаты съедутся в Верховную Раду, чтобы потом использовать в предвыборной программе этот факт, как заботу о населении», - считает Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ВР решила, что народные депутаты будут голосовать за проекты законов относительно соцстандартов не с помощью системы «Рада», а поднятием рук и вслух подтверждая свою позицию относительно законопроекта.

Позже фракция Партии регионов предложила парламенту вернуться к привычному способу голосования за законы относительно повышения социальных стандартов в связи с тем, что БЮТ заявил, что не будет поддерживать ни одного законопроекта.