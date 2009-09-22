МИД проверяет данные о ввозе кораблями ЧФ РФ крылатых ракет в Севастополь

Министерства иностранных дел Украины пока не имеет официального подтверждения информации относительно ввоза кораблями Черноморского флота РФ крылатых ракет в Севастополь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ сегодня на брифинге.

«Я не владею официальной информацией, подтверждающей этот факт», - сказал он.

В.КИРИЛИЧ также отметил, что МИД Украины принимает все необходимые меры в пределах своей компетенции для выяснения того, имел ли место такой факт.

При этом В.КИРИЛИЧ отметил, что базовые соглашения о пребывании Черноморского флота РФ в Украине не дают правовых оснований для замены вооружений Черноморского флота.

Как сообщалось, о незаконном ввозе на территорию Украины крылатых ракет кораблем Черноморского флота России заявила, в частности, Севастопольская городская организация Всеукраинского объединения «Свобода».

По информации пресс-службы парторганизации, сейчас на территории Севастополя находится большой десантный корабль ЧФ РФ «Николай Фильченков» с грузом крылатых ракет на борту, на ввоз которых Украина разрешения не давала.