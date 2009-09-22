Конституцию можно нарушать, потому что идет зима?

Назначение Президентом Виктором ЮЩЕНКО губернаторов без согласования с Кабинета Министров является нарушением Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания заявил заместитель Председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

«Недавно был подписан ряд указов Президента о кадровых назначениях без согласования с правительством. Это нарушение ст.118 Конституции и ряда других статей», - сказал вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО отметил, что в соответствии с пояснением команды Президента, эти назначения состоялись из-за того, что «начинается зима». «Я такого еще не слышал от предыдущих Президентов. Если Конституцию можно нарушать с началом зимы, то представьте, что во время зимы будет делаться», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Президент своими указами назначил Виктора ВАКАРАША председателем Киевской облгосадминистрации и Владимира МОВЧАНА - председателем Кировоградской облгосадминистрации.

В Кабмине после этого заявили, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не подписывала представления на эти назначения.

“Правительство на своих заседаниях не обсуждало эти кандидатуры, соответствующие кадровые вопросы не включались в повестку дня и решения приняты не были”, - отмечалось в сообщении.