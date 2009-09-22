В среду, 23 сентября 2009 года, в 11:00 в Институте Горшенина (г. Киев, ул. Чапаева, 4, оф. 14) состоится пресс-конференция директора Института Костя БОНДАРЕНКО “Будущее Украины”.

Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина.

Во время пресс-конференции состоится презентация исследования Института Горшенина «Будущее Украины», посвященного молодым и наиболее перспективным политикам Украины. А также - объявлена двадцатка молодых политиков – победители рейтинга.

Контакт для СМИ: 8 (044) 230-49-63, 8 (098) 343-62-11.