Одесситы и николаевцы пикетировали Генпрокуратуру

Более 100 активистов общественного движения «Комитет обороны Одессы», Николаевской областной организации Народного Руха Украины, правозащитного движения Николаевской области и других организаций пикетируют Генеральную прокуратуру Украины, требуя привлечения к ответственности прокурора Николаевской области Николая СТОЯНОВА и взятия генпрокурором Александром МЕДВЕДЬКО под личный контроль расследование ряда уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат в руках лозунги «Что победит – деньги Маркова или законы Украины?», «Одесса против экстремистов, а вы?» и другие.

По словам сокоординатора «Комитета обороны Одессы» Сергея ГУЦАЛЮКА, «мы приехали из Одессы и Николаева, чтобы встретиться с генпрокурором Александром МЕДВЕДЬКО и передать Обращение общественности о взятии под его личный контроль расследования ряда резонансных уголовных дел».

«Мы также требуем привлечения к ответственности прокуроров-взяточников Николаевской облпрокуратуры, которые покрывают беззаконие», - сказал председатель Николаевской облорганизации Всеукраинского комитета защиты прав человека Святослав МАРЧЕНКО.

«Мы требуем немедленного снятия с должности прокурора Николаевской области, проведения расследования его антигосударственной, противозаконной деятельности и привлечения к ответственности. Просим также взять под личный контроль ход резонансных дел и объявить И.МАРКОВА в государственный и международный розыск», - говорится в обращении к генеральному прокурору Украины.