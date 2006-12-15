Луценко найдет достойное место для Катеринчука

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что в его политическом проекте найдется место для бывшего председателя исполкома “Народного Союза Наша Украина” Николая КАТЕРИНЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам на Майдане Незалежности в Киеве, куда пришел по случаю 6-й годовщины начала акции «Украина без Кучмы».

«Я думаю, что в том, что я планирую, есть очень достойное и серьезное место для господина КАТЕРИНЧУКА», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив, что «Мы нашли с ним общий язык».

Как сообщал УНИАН, после выхода из рядов НСНУ Н.КАТЕРИНЧУК занимается созданием политического движения «Европейская платформа для Украины». Сегодня он сообщил, что ведет переговоры с Ю.ЛУЦЕНКО о его участии в заседании оргкомитета по созданию этого движения.