Турчинов: Ющенко ябедничает на правительство в МВФ

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ обвиняет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в попытке сорвать переговорный процесс Украины с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об это он заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Обратите внимания на все действия Президента, которые, на удивление, направлены именно на то, чтобы как можно больше навредить собственной стране – попытка сорвать переговоры с МВФ, ябедничество на правительство в Международный валютный фонд, постоянные обещания каких-то апокалипсических перспектив, начиная с конце прошлого года нам обещали невыплату пенсий и зарплат, дефолт и так далее», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его мнению, такая практика постоянных жалоб в МВФ на собственное правительство о якобы невыполнении обязательств является недопустимой в мировой практике.

«Правительство подписало меморандум с МВФ и все предпринимает для того, чтобы четко выполнить взятые на себя обязательства. В то же время, по мнению Президента, когда существенно без оснований повышены цены на газ - это будет серьезным удовольствием для Международного валютного фонда», - добавил он.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что для Международного валютного фонда в процессе сотрудничества с Украиной наиболее важными критериями являются сбалансированная и прогнозируемая экономическая политика правительства.

«Для международных экспертов важно, чтобы в Украине стабильно реализовывалась антикризисная программа, была экономическая стабильность и позитивные процессы по наращиванию объемов производства, а также стабилизация социальных программ», - подчеркнул он.

«Жалобы в МВФ на собственное правительство – это украинская новация, которую вряд ли можно найти в мире, когда кто-то из руководителей страны жалуется на собственную страну в международные организации. Это нонсенс, который, к сожалению, в нашей стране становится нормой», - считает первый вице-премьер.