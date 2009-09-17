Спор о «даче» Януковича: регионалы опередили людей Тимошенко

12:23, 17 сентября 2009
Политика
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Изъяты документы

Вокруг резиденции «Межигорье», где проживает лидер Партии регионов, новый виток противостояния. В начале сентября Вышгородская райгосадминистрация отдала по требованию спецкомиссии парламента все документы, подтверждающие покупку резиденции Виктором Януковичем.

Требование на выемку бумаг подписано председателем парламентской комиссии «регионалом» Николаем Джигой, пишет Дело

Контрольно-пропускной пункт дачи Януковича - резиденции ”Межгорье”

Отсутствие документов на дачу Януковича застало правительство врасплох. Как признался изданию замминистра юстиции Евгений Корнийчук, отвечающий за возвращение «Межигорья» в госсобственность, без документов добиться поставленной цели будет довольно сложно.

Второго сентября из Вышгородской райгосадминистрации (Киевская область) был изъят пакет документов, касающихся приобретения экс-премьер-министром Виктором Януковичем дачи «Межигорье». Документы изъяли два рядовых сотрудника секретариата Временной специальной комиссии по расследованию обстоятельств незаконного ареста главы Донецкого облсовета Бориса Колесникова в 2005 году. Поручение об изъятии документов было дано Владимиру Химичуку и Олегу Рожнятовскому главой спецкомиссии — «регионалом» Николаем Джигой. 

Согласно тексту запроса, отправленного вышгородскому районному руководству 1 сентября, которым располагает «Дело», Временная спецкомиссия запросила оригиналы документов. Они свидетельствуют о праве собственности на земельный участок в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области по ул. Ивана Франка, 19. Именно там находится комплекс отдыха «Пуща-Водица», на территории которого размещен комплекс «Межигорье», где и проживает Виктор Янукович.

Уже на следующий день после получения запроса Химичук и Рожнятовский прибыли в Вышгородский райсовет за бумагами. Согласно акту изъятия документов, в присутствии двух свидетелей первый заместитель Вышгородского райсовета П.Ф.Крет передал им пакет из 27 актов и распоряжений с 2005 по 2009 год, касающихся приобретения дачи в «Межигорье». 

Вместе с тем в своем запросе Николай Джига не обосновал цель получения таких документов. «Тема «Межигорья» ведь не относится к компетенции нашей спецкомиссии, мне ничего на эту тему не известно», — отметил один из членов Комиссии, «бютовец» Святослав Олейник. Он напомнил, что согласно 12-й статье Закона Украины о временных следственных и временных специальных комиссиях Верховной Рады, депутаты имеют право получать необходимые в своей деятельности информацию и документы, касающиеся исключительно предмета расследования. «Бютовец» Сергей Власенко также оказался не в курсе отправленного Джигой запроса. «Мне ничего не известно по этому поводу, может, потому что я болел и не на всех заседаниях присутствовал», — отметил Власенко. В свою очередь его соратник Владимир Пилипенко и вовсе отказался что-либо комментировать без санкции Джиги.

В связи с этим премьер-министру Юлии Тимошенко придется притормозить начало судебного процесса по возвращению «Межигорья» в госсобственность, поскольку Минюст не может вытребовать материалы из Вышгородского райсовета ввиду их отсутствия, отмечает издание.

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