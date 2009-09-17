Спор о «даче» Януковича: регионалы опередили людей Тимошенко

Вокруг резиденции «Межигорье», где проживает лидер Партии регионов, новый виток противостояния. В начале сентября Вышгородская райгосадминистрация отдала по требованию спецкомиссии парламента все документы, подтверждающие покупку резиденции Виктором Януковичем.

Требование на выемку бумаг подписано председателем парламентской комиссии «регионалом» Николаем Джигой, пишет Дело.

Отсутствие документов на дачу Януковича застало правительство врасплох. Как признался изданию замминистра юстиции Евгений Корнийчук, отвечающий за возвращение «Межигорья» в госсобственность, без документов добиться поставленной цели будет довольно сложно.

Второго сентября из Вышгородской райгосадминистрации (Киевская область) был изъят пакет документов, касающихся приобретения экс-премьер-министром Виктором Януковичем дачи «Межигорье». Документы изъяли два рядовых сотрудника секретариата Временной специальной комиссии по расследованию обстоятельств незаконного ареста главы Донецкого облсовета Бориса Колесникова в 2005 году. Поручение об изъятии документов было дано Владимиру Химичуку и Олегу Рожнятовскому главой спецкомиссии — «регионалом» Николаем Джигой.

Согласно тексту запроса, отправленного вышгородскому районному руководству 1 сентября, которым располагает «Дело», Временная спецкомиссия запросила оригиналы документов. Они свидетельствуют о праве собственности на земельный участок в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области по ул. Ивана Франка, 19. Именно там находится комплекс отдыха «Пуща-Водица», на территории которого размещен комплекс «Межигорье», где и проживает Виктор Янукович.

Уже на следующий день после получения запроса Химичук и Рожнятовский прибыли в Вышгородский райсовет за бумагами. Согласно акту изъятия документов, в присутствии двух свидетелей первый заместитель Вышгородского райсовета П.Ф.Крет передал им пакет из 27 актов и распоряжений с 2005 по 2009 год, касающихся приобретения дачи в «Межигорье».

Вместе с тем в своем запросе Николай Джига не обосновал цель получения таких документов. «Тема «Межигорья» ведь не относится к компетенции нашей спецкомиссии, мне ничего на эту тему не известно», — отметил один из членов Комиссии, «бютовец» Святослав Олейник. Он напомнил, что согласно 12-й статье Закона Украины о временных следственных и временных специальных комиссиях Верховной Рады, депутаты имеют право получать необходимые в своей деятельности информацию и документы, касающиеся исключительно предмета расследования. «Бютовец» Сергей Власенко также оказался не в курсе отправленного Джигой запроса. «Мне ничего не известно по этому поводу, может, потому что я болел и не на всех заседаниях присутствовал», — отметил Власенко. В свою очередь его соратник Владимир Пилипенко и вовсе отказался что-либо комментировать без санкции Джиги.

В связи с этим премьер-министру Юлии Тимошенко придется притормозить начало судебного процесса по возвращению «Межигорья» в госсобственность, поскольку Минюст не может вытребовать материалы из Вышгородского райсовета ввиду их отсутствия, отмечает издание.