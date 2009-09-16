Янукович: откуда они взяли этот курс – 7,5 грн. за доллар?

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ называет проект государственного бюджета на 2010 год, подготовленный Кабинетом министров, «нереальным, предвыборным, популистским», а также направленным на обман украинских граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам во время рабочей поездки в Кировоград.

По словам политика, только предварительное ознакомление с правительственным проектом госбюджета на 2010 год вызывает достаточно много критических замечаний и вопросов.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ считает нереальным заложенный в документе дефицит бюджета. По оценкам лидера Партии регионов, он будет большим, чем это планирует правительство, и будет составлять свыше 10%.

Также нереальной В.ЯНУКОВИЧ считает предусмотренную в бюджете инфляцию на уровне 9,7%. «Мы считаем, что она будет составлять в 2010 году не менее 12%», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и отметил, что именно из-за этого в бюджете должно быть предусмотрено увеличение социальных расходов.

«А откуда они взяли этот курс – 7,5 грн. за доллар?», - также критически заметил В.ЯНУКОВИЧ.

«На наш взгляд, этот бюджет сделан таким образом, чтобы за счет его рекламы в который раз показать, какие они правильные и серьезно думают о развитии государства», - отметил политик.

«Это - чистой воды популизм, это - предвыборный бюджет, направленный на обман избирателей», - резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.