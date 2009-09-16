Тимошенко подбросили идею сделать из «дачи» Януковича заповедник

Министерство охраны окружающей природной среды Украины инициирует создание национального историко-культурного природного заповедника «Межигорье».

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил министр охраны окружающей среды Георгий ФИЛИПЧУК.

«Мы готовим сегодня проект решения для правительства, который был бы принят, и согласно которому эта территория получила бы статус заповедника с его историей и с его значимостью для общества», - сказал Г.ФИЛИПЧУК.

В то же время министр не уточнил, направлено ли в суд исковое заявление о возвращении правительственной резиденции «Межигорье» в государственную собственность.

«Этот вопрос рассматривался на заседании правительства. Были даны соответствующие поручения ряду министерств», - напомнил он.

Справка УНИАН. 26 августа Кабинет министров принял решение о возвращении в государственную собственность резиденции “Межигорье”, где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По словам премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, на заседании правительства был утвержден план совместных действий Министерства юстиции, МВД и других органов власти по возвращению государству правительственной резиденции “Межигорье”. “Это та резиденция, которой владели все правительства еще со времен Щербицкого. То, что ЯНУКОВИЧ лично для себя именно эту правительственную резиденцию забрал под свою дачу – это не сойдет с рук”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

27 августа В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции “Межигорье”.

Кабинет министров Украины поручил Министерству юстиции подать иск в суд о возвращении резиденции «Межигорье» в государственную собственность.