Путин расстался с часами – их в подарок выпросил слесарь

Во время визита в Тулу премьер-министр РФ Владимир Путин в очередной раз остался без часов - на этот раз стоимостью 6 тыс. долларов. Об этом пишет newsru.

Во время посещения премьером РФ оружейного завода один из рабочих попросил что-нибудь подарить ему на память. Путин посетовал, что у него с собой нет ничего, кроме одежды, и тогда слесарь скромно попросил в подарок часы.

Как пишет "Коммерсант", было видно, что премьер не ожидал такого поворота событий, но отступать было некуда, и подарить часы назойливому слесарю ему все же пришлось. Сняв часы с руки, премьер напомнил, что недавно подарил такие же сыну пастуха в Туве. Так как такая модель Путину нравится, он купил такие же, и вот лишился и их. На вопрос о цене часов Blancpain, Путин сказал, что они "не золотые и не платиновые", и поэтому стоят недорого – примерно шесть тысяч долларов.

В прошлый раз премьер расстался со своими часами не вынужденно, как в Туле, а по доброй воле. Тогда, путешествуя с главой МЧС Сергеем Шойгу по Туве, Путин попросил у местного чабана коней, чтобы покататься. Их сопровождал 10-летний сын чабана. Мальчику Путин после прогулки подарил свои часы, а его отцу - охотничий нож.