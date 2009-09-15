Адвокат Гонгадзе подозревает, что ГПУ и Пукач договорились

Адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО подозревает, что между следствием и бывшим начальником Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексеем ПУКАЧЕМ существуют договоренности, в рамках которых следствие формирует дело против него.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ТЕЛИЧЕНКО сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Я подозреваю, и, к сожалению, для этого есть основания, что в ночь с 21 на 22 июля (день задержания А.ПУКАЧА) были достигнуты какие-то рамочные договоренности между следствием и генералом ПУКАЧЕМ. В рамках этих договоренностей далее следствие формирует дело, которое вскоре, наверно, будет передано в суд”, - сказала она.

Адвокат надеется, что, с учетом признания А.ПУКАЧА чрезвычайно важным обвиняемым, Верховный Суд позволит применить максимальный срок содержания его под стражей -18 месяцев.

В.ТЕЛИЧЕНКО также считает, что соответствующие правоохранительные органы “абсолютно реально” могут сохранить жизнь А.ПУКАЧУ.

По ее словам, А.ПУКАЧ очень боялся, что его могут застрелить во время задержания якобы за попытку убежать.

“Он понимал, что нынешней власти он самый удобный - немой, то есть убитый”, - сказала адвокат.

По словам В.ТЕЛИЧЕНКО, после задержания А.ПУКАЧА началась “большая политика и спекуляция” на том, что он скажет во время допросов.

“Если ПУКАЧА осудят и отправят отбывать наказание, но он при этом не скажет имен настоящих заказчиков, он дальше сможет шантажировать политиков”, - считает адвокат.

“Посмотрите, что делает Генеральная прокуратура: она договаривается с Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО несколько лет, с задержанным ПУКАЧЕМ, не знаю, с кем еще она договаривается, возможно, с тем, кому еще и обвинение не предъявлено”, - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве журналиста трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – бывший начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД А.ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.

После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова журналиста.