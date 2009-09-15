Тимошенко: меня всегда критикуют за платья и Министерство обороны

Правительство в 2010 году увеличит финансирование сфер обороны и безопасности до 38,7 млрд. грн. против 35,2 млрд. грн. в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время общественного обсуждения проекта Государственного бюджета на 2010 год.

«Меня всегда критикуют за платья и Министерство обороны – две такие крайности. О Министерстве обороны я хотела бы отдельно сказать - насколько необоснованной является эта критика. В этом году мы рекордный объем расходов на оборонный заказ для нашей оборонной промышленности заложили и израсходуем реально. Это будет объем, который даст возможность поддержать в кризис все предприятия оборонного комплекса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, расходы в объеме 38,7 млрд. грн. будут осуществляться за счет общего, специального и стабилизационного фондов бюджета. «Если люди, которые критикуют за то, что правительство не поддерживает оборонный комплекс, изучают цифры, но хотелось бы, чтобы они профессионально оценивали эту работу. В 2010 году мы увеличиваем на 3,5 миллиарда расходы. Сколько еще нужно увеличить? Может, забрать у школьников, у здравоохранения, у культуры и отдать на то, чтобы еще отмыли там 50% денег, покупая продукты питания в 3-4 раза дороже, чем они стоят на рынке?», - поинтересовалась она.

Ю.ТИМОШЕНКО также обратила внимание на то, что бюджет за последние годы недополучил более 2 млрд. долларов от реализации через предприятие «Укрспецэкспорт» лишнего имущества Министерства обороны. «С 2009 года, когда сменилось руководство Министерства обороны, мы построили систему честной продажи лишнего имущества через открытые аукционы, через привлечение всех возможных покупателей, без отсутствия каких-либо посредников, когда отмывались огромные финансовые ресурсы, это будет публично, четко, и без всяких нареканий со стороны контролирующих органов», - считает глава правительства.

«Возможно, армия финансируется не так мощно, как нам хотелось бы, но значительно больше, чем в предыдущие докризисные годы», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным главы правления Центра военной политики и политики безопасности Евгения ШЕЛЕСТА, в проекте бюджета на 2010 год Кабмин предусмотрел на потребности обороны 8,248 млрд. грн. по общему фонду и 4,486 млрд. грн. по специальному – всего 12,734 млрд. грн. По мнению эксперта, минимальный оборонный бюджет должен составлять 20 млрд. грн.

14 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что предусмотренный Кабинетом министров оборонный бюджет на 2010 год приведет к “полному разрушению” армии.

“Минимальная потребность Вооруженных сил на следующий год составляет 19,8 млрд. грн. Нормальная потребность, которая обеспечит восстановление боеспособности и развитие армии, должна составлять 32,4 млрд. грн. Если дадут меньше, чем 19,8 млрд., то это приведет к полному разрушению Вооруженных сил Украины”, - сказал начальник пресс-центра Генштаба Сергей КУЗЬМИН.

Он констатировал, что в бюджете в этом году на статью “Реформирования и развитие ВСУ” из общего фонда было выделено средств в 6 раз меньше, чем в прошлом. На подготовку наиболее боеспособной функциональной компоненты – Объединенных сил быстрого реагирования – сокращение финансирования составило 5,3 раза. Комплектование армии военнослужащими контрактной службы профинансировано в 4,3 раза меньше, чем в 2008 году.