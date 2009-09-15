Кабмин подаст проект Госбюджета-2010 в парламент сегодня

Правительство планирует передать проект Государственного бюджета на 2010 год в Верховную Раду сегодня после обсуждения документа в "Украинском доме" с представителями общественности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на публичном представлении документа в Украинском доме.

Она отметила, что сегодня хотела бы услышать мнение по поводу документа, а также его оценку от приглашенных на представление проекта народных депутатов, представителей профсоюзов, организаций, работодателей.

«После того, как пройдет это обсуждение, и во время этого обсуждения мы сможем еще учесть предложения, которые прозвучат сегодня с трибуны, я смогу подписать проект Госбюджета и направить его в Верховную Раду, не нарушая сроков, которые установлены Бюджетным кодексом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины вечером 14 сентября утвердил проект Государственного бюджета на 2010 год.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ отметил, что расходы бюджета в 2010 году будут составлять 324 млрд. грн., объем предоставления кредитов - почти 12 млрд. грн. и 4,5 млрд. грн. – объем возвращения кредитов.

Доходная часть Госбюджета будет на уровне почти 285 млрд. грн., дефицит – 46,7 млрд. грн. (3,97% ВВП).

Согласно Бюджетному кодексу, бюджет на следующий год должен быть внесен правительством в Верховную Раду до 15 сентября.