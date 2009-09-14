У Тимошенко сегодня важный день

Правительство намерено окончательно утвердить проект государственного бюджета на 2010 год на заседании 14 сентября.

Как сообщал УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на внеочередном расширенном заседании правительства по подготовке проекта госбюджета-2010 в субботу, 12 сентября.

"На основе нашего сегодняшнего обсуждения сегодня, завтра и в понедельник Министерство финансов будет вносить все необходимые изменения в бюджет, и в понедельник мы будем проводить окончательное заседание правительства, на котором будем утверждать окончательный проект бюджета и передавать в Верховную Раду", - сказала тогда Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство в соответствии с Бюджетным кодексом внесет проект госбюджета в парламент не позднее 15 сентября.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что проект госбюджета на 2010 год формировался исходя из развития экономики страны в 2009 году в условиях мирового финансового кризиса.

"Бюджетный 2009 год уже подходит к завершению. Мы уже думаем о следующем 2010 годе и готовим расчетные прогнозы на 2011 год", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.