Анатолий Кинах: И оранжевые, и антикризовики в кадровой политике допускают одинаковые ошибки

Председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, президент УСПП Анатолий Кинах (фракция “Нашей Украины”) рассказал в интервью УНИАН о бюджете, будущем украинского бизнеса, отставке министров и текущей политической ситуации. – Как «Наша Украина» оценивает принятый на прошлой неделе бюджет? Достаточно аргументированно ли Президент его ветировал?

– “Наша Украина” выразила отрицательное отношение к этому бюджету еще до его принятия. У фракции множество замечаний к документу. Первое: непрозрачность использования огромных бюджетных ресурсов, которые направляются на инвестиционное и инновационное развитие, на централизованные капитальные вложения. Не определены приоритеты государства, нет взаимосвязи ресурсов с государственными приоритетными программами. Отсутствует порядок использования этих ресурсов. Из-за этого есть угроза ручного управления бюджетными ресурсами. Главным образом – через лоббирование отдельных политически-финансовых групп. Это серьезная угроза, которая предполагает элементы коррупции.

Не выполнено требование Конституции об утверждении государственной программы приватизации на 2007 год как закону. Тот перечень, который был рассмотрен по номенклатуре объектов приватизации на 2007 год, не является государственной программой приватизации... Опять появляется угроза ручного управления этой программой. А мы имеем дело с такими серьезными объектами, как Укртелеком, Одесский припортовый завод и другие.

Третий блок замечаний по бюджету – невыполнение бюджетной резолюции, решения РНБОУ и рекомендаций комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны из формирования качественного содержания оборонного бюджета. В который раз не выполнен Закон «Об обороне», в котором зафиксировано, что оборонный бюджет должен составлять по меньшей мере 2% от ВВП. Мы понимаем, что тяжело достичь такого показателя с первого раза, но нужно пытаться постепенно выходить на такой уровень. Вооруженные силы находятся в кризисном состоянии: огромный физический и моральный снос спецтехники и оружия, не выполняется государственная программа из производства спецтехники и оружия до 2015 года.

Оборонный бюджет рассчитан преимущественно на текущее потребление, а не на развитие, потому создает угрозу, что за 3–4 года армия потеряет обороноспособность. Очень негативным является то, что за такими направлениями, как оснастка оружием и спецтехникой, строительство жилья для военных, финансовые ресурсы запланированы из так называемого спецфонда, который формируется в результате приватизации и является очень нестабильным. Обычно этот фонд выполняется на 60–70%.

Кроме того, не были учтены предложения Президента по выравниванию зарплаты военнослужащих, которая очень отличается от зарплат других отраслей.

Мы не можем закрывать глаза на другие недостатки в социальной части. С учетом уровня инфляции, доходы населения будут падать, а не расти. Уже последние несколько месяцев (и это подтверждает Госкомстат) идет снижение уровня роста зарплаты по сравнению с предыдущими периодами. И прожиточный минимум, и минимальная зарплата, зафиксированные в бюджете, не отражают реалий, если учесть темпы инфляции и задачи по росту реальных доходов населения. Следовательно, Президент имел все основания вернуть закон о бюджете на доработку.

– Выдвигал ли Ваш комитет предложения и замечания в бюджет? Насколько они были учтены? – Процентов на 30. И мы этим, конечно, не довольные.

– УСПП также вносил много поправок в проект бюджета – около 80. Их тоже не удовлетворили? – Учтено тоже около 30%. Не решены многие вопросов. Например – обеспечение надлежащей поддержки предпринимательства. Хотя увеличено финансирование национальной программы развития предпринимательства, но этого мало.

Есть и вопросы по НДС. Считаю, что повышение налогообложения доходов граждан до 15% без соответствующей дифференциации по уровню доходов недопустимо. Это шаг назад.

Не созданы стимулы для обновления основных фондов и для реинвестирования прибыли предприятий в их модернизацию. Речь идет о целом пакете вопросов инновационной политики, стратегии развития экономики и предпринимательства, снижения фискального давления на бизнес.

– Учитывает ли бюджет в целом интересы малого бизнеса? – Есть определенные шаги навстречу. Например, увеличено финансирование национальной программы развития предпринимательства, будет больше средств для формирования реестра предприятий малого и среднего бизнеса. Это важный фактор для упрощения регуляторных процедур. Наконец прекращена дискуссия об упрощенной системе налогообложения – она будет распространяться и на физических, и на юридических лиц.

– Сейчас опять говорят о возможности роспуска ВР, если Президент ветирует бюджет. Насколько это реально? – Есть время на совершенствование документа еще до конца года. Следует рассмотреть принципиальные вопросы и искать баланс, направленный на достижение конечной цели, – формирование прозрачного сбалансированного бюджета. Проект бюджета должен отражать интересы общества, а не отдельных политико-финансовых групп.

– Ваша партия защищает интересы как предпринимателей и промышленников. Промышленники довольны бюджетом? – В некоторых вопросах промышленной политики этот бюджет лучше предыдущего. Он вводит в действие некоторые составляющие части законов о государственной поддержке базовых отраслей – таких, как судостроение, сельхозтехника и бронетехника. Также в известной мере решается вопрос ресурсов на снижение стоимости кредитов для развития базовых отраслей. Это довольно хороший механизм. Сделаны определенные шаги для стимулирования импорта в Украину непроизводимого в Украине современного оборудования, необходимого для производственных нужд. Это актуально для судостроения. Снижена ставка отчисления от чистого дохода государственных предприятий. Сегодня она составляет 50%, в следующем году будет 15%.

Однако в бюджете не раскрыты определенные моменты промышленной политики, не определены четко приоритеты, в частности целевые государственные программы. А их нужно обеспечить соответствующим ресурсом для выполнения, ведь речь идет о ракетно-космическом и авиационном комплексе, энергомашиностроении, мерах по энергосбережению и тому подобном. Это то, что беспокоит промышленников, ведь речь идет о вопросах, от которых будет зависеть конкурентоспособность украинской экономики. Особенно актуально это в условиях подготовки вступления Украины в ВТО. От государства сегодня требуется более взвешенный подход к модернизации экономики, обновления основных фондов, привлечения передовых технологий, в том числе энергосберегающих. Вот те вопросы, на которые бюджет пока не дает ответа.

– Недавно проходил форум промышленников и предпринимателей при участии Президента. Каковы его результаты? – Мы ставили целью возобновить диалог власти и бизнеса. Потому что в последний раз такой форум проходил в 2005 году. А такой диалог должен быть постоянным, особенно когда формируется бюджет.

Мы пытались довести до власти многие болезненные для бизнеса вопросы. Ведь сегодня мы фиксируем снижение уровня эффективности власти, и это неблагоприятно влияет на развитие экономики.

Обостряются риски перераспределения собственности по политическим, региональным признакам. Возросло число рейдерских атак, искусственных банкротств, уничтожения конкурентов за пределами законодательства и прозрачной конкуренции. Затрагивались на форуме и вопросы бюджетной и налоговой политики.

Я уверен, что этот форум даст высокий результат, поскольку он показал равноправный диалог с высокой степенью взаимной ответственности и бизнеса, и, надеюсь, власти. По его результатам принята специальная резолюция, где четко сформулированы все приоритеты, определены задачи по созданию условий безопасности бизнеса и защиты права владельца, выход на общенациональную концепцию безопасности.

Сейчас создается рабочая группа, которая будет отрабатывать эти вопросы по всем направлениям. В ней будут принимать участие представители Верховной Рады, Кабмина и Секретариата Президента, независимые аналитики и эксперты.

Я уверен, что такие встречи полезны как для бизнеса, так и для власти. Умное государство само должно быть заинтересовано в таком диалоге. Главное, чтобы «сверка часов» и заверения представителей власти не оказались пустыми декларациями. Следующий форум мы решили провести в феврале.

– Если рассматривали вопрос безопасности бизнеса, видимо, затронули и проблему рейдерства, очень “популярного” явления сегодня? Как бороться с ним? – В первую очередь, нужно принять ряд изменений в законодательство. Например, запретить судам рассматривать дела предприятий за пределами территориального расположения. Мы знаем примеры, когда районный суд во Львовской области рассматривал вопрос предприятия, находящегося, скажем, в Луганской области. Это серьезный фактор коррупции и принятия незаконных решений. Кроме того, готовится целый ряд законодательных инициатив по признанию рейдерства уголовным преступлением. Мы договорились, что усилиями УСПП будет утверждена и реализована концепция корпоративной безопасности.

– А что касается мелкого бизнеса. Сегодня предприниматели боятся возвращения “азаровщины”. Что готовы для них сделать Ваш союз и партия, которая защищает интересы бизнеса?

– Вспоминаю такой эпизод из форума – очень знаковый. Первый вице-премьер Николай Азаров, присутствующий там, сказал приблизительно следующее: “Ситуация в государстве изменилась, у нас есть большинство, и мы примем те решения, которые считаем необходимым”. И я впервые увидел, как резко и негативно представители бизнеса отреагировали на эти слова. Люди заметно изменились. И та власть, которая не понимает, как меняется и общество, и бизнес (который был весьма активным во время Оранжевой революции), просто обреченая... Бизнес защищает право жить в демократическом государстве, где обеспечиваются условия равноправной конкуренции, где место на рынке определяется уровнем его менеджмента и конкурентоспособности, а не доступа в определенные кабинеты.

Люди готовы отстаивать свое право работать в таких условиях. Если будут попытки вернуть, так сказать, “несовершенные” страницы предпринимательской деятельности – админресурс, телефонное право – ответ будет адекватным. Мы будем поддерживать и защищать бизнес-сообщество всеми возможными законными средствами.

– Ваш комитет недавно рассматривал состояние дел в ВПК. Какие сделаны выводы? – Острые. Состояние ВПК характеризуется серьезными кризисными явлениями. Недостает эффективной системы администрирования комплексом. Не выполняется законодательство государственной программы производства спецтехники и оружия, в том числе для нужд Вооруженных Сил. Загрузка предприятий ВПК в среднем составляет всего 20–25%. Из-за этого мы теряем интеллектуальный кадровый потенциал. И комитет определил, что необходимо выходить на определенную стратегию развития ВПК. Тем более что идет необратимый процесс интеграции страны в европейское пространство.

Нужна эффективная политика продвижения наших интересов на рынках спецтехники и оружия. Напомню, Украина входит в первую десятку ведущих экспортеров спецтехники и вооружения. Мы не можем потерять эти позиции, ведь этот рынок чрезвычайно высококонкурентен. Кстати, сегодня во ВР находится проект закона о военно-техническом сотрудничестве Украины с другими государствами.

Нам необходимо также пересматривать условия деятельности государственной компании “Укрспецэкспорт”, которая, по некоторым направлениям, стала барьером для экспортеров. Нужно формировать мощные вертикально интегрированные структуры на этом рынке, начиная с проектно-конструкторских бюро и завершая предприятиями, где производятся спецтехника и оружие. Нужно находить выходы на рынки сбыта, особенно в ракетно-космическом и авиационном комплексе.

Нужно выходить на иные принципы приватизации. Но – исходя из приоритетов национальной безопасности и обороны, обеспечения развития и конкурентоспособности предприятий, выполнения социальных обязательств.

Запланирован комплекс мер, которые мы зафиксировали в решении комитета. Они направлены Президенту, премьеру, ВР, и сейчас проходит работа по реализации сформулированных предложений.

– Как проходят слушания отчетов руководителей силовых ведомств в вашем комитете? – Я поддерживаю то, что наш комитет в условиях действия политреформы усиливает функцию парламентского контроля. Но главное, чтобы этот контроль не стал инструментом политического противостояния и политической расправы над конкурентами.

Мы провели заседание по деятельности СБУ, где определили приоритеты развития ведомства и отметили недопустимость политизации деятельности службы. Обсудили также необходимость реформирования этого ведомства в рамках реформирования правоохранительной системы в целом. Речь идет прежде всего об усилении ее главной службы – контрразведки.

Члены комитета провели выездные заседания комитета в Государственной пограничной администрации, в недавно созданной службе спецсвязи и защиты информации. Также до конца года планируем провести совместное заседание со службой внешней разведки. Намерены рассмотреть вопрос о деятельности главного управления разведки Министерства обороны, внести предложения по совершенствованию деятельности правоохранительных органов, в частности разведки и контрразведки.

– Известно, что комитет планирует рассмотреть вопрос утилизации боеприпасов и содержания опасных складов... – В конце декабря мы рассмотрим эту проблему, которая, в частности, охватывает утилизацию жидкого, твердого и ракетного топлива, которого в Украине накоплено около 2 млн. тонн. Из них по меньшей мере 1 млн. 700 тыс. – уже нужно утилизировать. Это создает экологическую опасность, и последние события в Новобогдановке это подтверждают. Проводим экспертные проверки на базах, где хранятся заряды, параллельно работаем с независимыми аналитическими центрами, в том числе и с офисом НАТО.

– Как и когда комитет будет оценивать деятельность министра обороны? – Уже состоялось заседание комитета, на котором рассмотрен отчет министра о деятельности министерства и состоянии Вооруженных Сил. Важно, чтобы реально действовал механизм совершенствования работы и кадровой политики силовых и правоохранительных министерств и ведомств. Ведь речь идет о внешней политике, обороне и национальной безопасности государства. А пример с Гриценко и Тарасюком свидетельствует об опасной ситуации.

Из-за того, что в Москве, Брюсселе, Вашингтоне от украинских политиков звучат противоположные заявления, в мире формируется мысль, что Украина – это государство без консолидированной власти, государство, где нет стратегии развития, и Украина – ненадежный, непоследовательный партнер. Потому я буду делать все возможно, чтобы такие отчеты стали консолидирующим фактором, чтобы на основе объективной информации и отчета перед ВР принимались решения, которые бы позволили формировать мощную государственную политику по усилению национальной безопасности.

Комитет уже подготовил максимально объективный проект постановления, в первую очередь концентрируя внимание на реальном состоянии дел в Вооруженных Силах и на том, что необходимо сделать, чтобы выполнялись законы и государственные программы по развитию ВС. Мы отмечаем, что следует оценивать и анализировать состояние ВС в целом, а не деятельность министерства на протяжении двух лет. Ведь проблемы накапливались не один год. Потому состояние дел в Вооруженных Силах признано неудовлетворительным, деятельность министерства – недостаточной. Но комитет не поддержал проект постановления об освобождении министра обороны от должности. Потому что эмоции, лоббирование личных или узкополитических интересов в таких вопросах должны быть отброшены.

– Насколько, на Ваш взгляд, легитимно Борис Тарасюк вернулся на свою должность министра? – То, что происходит с главой МИД, наносит серьезный удар по авторитету государства, по возможности Украины представлять свои интересы в мире. Вынужден констатировать, что это – пример нехватки необходимого уровня ответственности политиков, политической культуры, где нужно искать решения в режиме диалога. И недопустимо использовать внешние интересы страны в качестве рычага межполитической конкуренции. Точку в этом деле должны поставить Президент и Конституционный суд.

Ситуация сама по себе абсурдна. Коалиция рассматривает вопрос отставки министра иностранных дел с нарушением Конституции и регламента, потом появляется решение суда, указ Президента, подтверждающий полномочия министра, начинаются унизительные вещи – министра не пускают на заседание правительства... Можно только представить, какое впечатление формируется у международного сообщества об Украине. Нужно остановиться. Всем.

– «Наша Украина» разошлась с Президентом в видении будущего политреформы... Почему? – Политическая реформа была введена в строй хаотически и бессистемно, без законодательно-нормативной опоры – закона о Кабмине, новой редакции закона о Президенте, закона о взаимодействии центральных и местных органов власти и других. За этим идет снижение дееспособности власти. Особенно в вопросах консолидированной защиты национальных экономических и политических интересов. Но мы считаем, что глубина реализации положений реформы уже не позволит повернуть назад. Мы (Партия промышленников и предпринимателей) категорически против попыток отменить конституционную реформу, потому что это – угроза разбалансирования ситуации в государстве, углубление политического противостояния.

Потому считаю, сегодня нужно говорить о совершенствовании, наполнении политреформы. Нужны судебная, административно-территориальная реформа, реформирование правоохранительной системы.

- Каковы действия и перспективы Партии промышленников и предпринимателей в контексте перемен в “Нашей Украине”?

– Наша позиция такова – с НУ мы объединились в политический блок, создали парламентскую фракцию, ПППУ – составная часть этого блока. Значит, мы будем работать, чтобы обеспечить высокий уровень консолидации блока и фракции, высокий уровень конкурентоспособности страны и экономики, повышения благосостояния граждан, осуществления структурных экономических реформ.

Нас, безусловно, беспокоит сегодняшняя ситуация в НСНУ. Но по соображениям политической этики мы не можем вмешиваться в дела наших политических партнеров. Я позволю себе выразить мнение, что НСНУ хватит ответственности и мужества объективно оценить социально-экономическую и политическую ситуацию, найти свое место в ней, предпринять шаг по повышению качества и результативности работы. Уверен, этого можно достичь лишь прозрачными методами, но не указаниями сверху. Если они смогут пройти такой путь, руководствуясь демократическими методами, у них есть будущее. Если, как сказал Президент, партия будет развиваться, как акционерное общество, ее перспективы очень туманны.

– Видите ли среди потенциальных политических партнеров такие проекты, как, например, “Украина, вперед!”, о котором сейчас много говорят?

– Я скептически отношусь к таким проектам. Считаю, потенциал политического блока НУ и фракции на его основе еще далеко не исчерпан. Нужно использовать все возможности и создать условия для последующего развития политического потенциала и опыта НСНУ.

– В 2001 году на должности премьера вы говорили: "Нам необходимо объединить усилия, опираясь на власть, профессиональную, моральную". А что сегодня скажете о моральном облике власти?

– Должен констатировать, что за последние 2–3 года критерии профессионализма и определенных моральных факторов власти несколько снизились. Я никогда не поддерживал в чистом виде так называемый квотный принцип. Да, должен быть баланс интересов, особенно когда речь идет о коалиционных составляющих. Но требования к таким критериям, как профессионализм и нравственность, требование к наделеным властью людям руководствоваться Конституцией и законом, отстаивать прежде всего интересы государства должны быть первоочередными – независимо от политического цвета кандидата на должность. Но эти критерии, к сожалению, часто не выдерживаются. Это ошибка и “оранжевой” команды, и “антикризовиков”. Мы уже наблюдаем снижение доверия к власти и качеству государственного менеджмента. Потому я убежден, что на сегодня одна из главных задач – это поиск и реализация стратегии национального единства. Ведь только это обеспечит высокий уровень консолидации власти и снижения общественного, политического противостояния в государстве, необратимость демократического правового развития нашего государства.

Записал Дмитрий Стаховский