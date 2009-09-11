Эксперт: ближайшие несколько лет будут для Украины решающими

Директор международных программ Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ считает, что ближайшие несколько лет будут критическими годами для определения стратегии дальнейшего развития Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера во время круглого стола в Киеве.

“По прогнозам не только западных аналитиков, но и Центра Разумкова, ближайшие несколько лет будут критическими годами для определения стратегии дальнейшего развития Украины”, - сказал он.

По словам эксперта, есть два выбора - это дефолт суверенитета или присоединение к европейскому и евроатлантическому сообществу.

В.ЧАЛЫЙ отметил, что стратегия Украины определена законодательством, однако, по его мнению, угроза изменения приоритетов в новом политическом цикле существует, и это нужно предотвратить.

“И потому сегодня очень важно иметь дискуссию, и получить ответы от кандидатов в президенты, каковы их позиции не по общим вопросам о дружеских отношениях с Россией или нейтралитете и европейском выборе, а по конкретным - сколько средств, какие ресурсы, какое отношение к независимости Абхазии и Южной Осетии”, - сказал он.

В.ЧАЛЫЙ считает, что ключевые вызовы Украине находятся внутри самой страны.

По его словам, на сегодняшний день под сомнение поставлена легитимность демократической системы. “Наши друзья-партнеры часто указывают, обращаясь к народу Украины, что действуют неэффективно властные механизмы. Это ни что иное, как попытка показать нелегитимность действующей системы, и таким образом уменьшить возможности конкурентности страны и общества на внешних рынках”, - сказал он.

В.ЧАЛЫЙ также указал на критическое состояние обороноспособности Украины.

“Сегодня абсолютно непонятная ситуация с оборонной сферой. Финансирование, по-моему, первый раз такое происходит, ниже критической черты. Нужное активное лоббирование этого вопроса в новом бюджете”, - сказал он.

По словам эксперта, то, что Украина находится в буферной зоне между двумя военными блоками, создает сегодня для нее вакуум безопасности.

“Это наибольшая угроза. Именно слабость наша может провоцировать внешнюю угрозу, слабость внутренних институтов, социально-экономического развития, обороноспособности”, - добавил В.ЧАЛЫЙ.