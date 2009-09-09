Известная телеведущая и нардеп от БЮТ «поцеловались» джипами

В минувшую субботу ведущая шоу «Танцую для тебя», управляя джипом «Мерседес», столкнулась с внедорожником «Ниссан Кашкай», за рулем которого была не менее известная личность - народный депутат Андрей Шкиль. Об этом пишет "Комсомольская правда в Украине".

Авария произошла на улице Никольско-Слободской в Киеве.

- Я ехала в крайней правой полосе с минимальной скоростью - 30-40 километров в час, - рассказывает Инна. - Ехать быстрее не получалось из-за большого скопления машин. Автомобиль Андрея Шкиля ехал в том же направлении, что и я, но левее. В какую-то секунду он вдруг сделал резкий маневр и «притерся» боком к моему автомобилю. Вероятно, хотел повернуть на парковку, хотя в том месте висел запрещающий знак. Или просто Андрей Шкиль не посмотрел в зеркало. В итоге я не успела отреагировать, и мы столкнулись! Теперь весь левый бок моей машины счесан!

На месте аварии тут же собралась толпа зевак. Еще бы. Выясняли отношения нардеп и красавица-ведущая. Но, по словам Инны, Андрей Шкиль вел себя весьма корректно.

- Мы между собой практически не разговаривали, - продолжает Инна. - Я вызвала своего адвоката. А к автомобилю Шкиля подъехали высокие милицейские чины. ДТП оформили быстро, а когда милиционеры меня узнали, то даже предложили машину для сопровождения, чтобы я без проблем добралась в нужное место.

У Андрея Шкиля своя версия случившегося.

- Инна Цимбалюк обогнала меня справа, - говорит Андрей Васильевич. - На моей машине есть легкие повреждения, но, к счастью, пострадало только железо. Своей вины я не вижу. Сейчас этим вопросом занимается мой помощник.

В ГАИ такую реакцию обоих известных водителей считают эмоциями и говорят, что протоколы составили на обоих участников ДТП - так как оба нарушили «боковой интервал» движения. Обе машины застрахованы, а степень вины водителей установит суд.