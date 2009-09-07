Зачем прятать статьи о Путине, когда есть Интернет?

Российской версии GQ Magazine запретили публиковать статью о Владимире Путине. Это решение было принято владельцем журнала, американским медиахолдингом Condé Nast Publications, Inc.

В статье «Темное восхождение к власти Владимира Путина» (Vladimir Putin`s Dark Rise to Power) военный журналист Скотт Андерсон (Scott Anderson) возвращается к версии о причастности Федеральной службы безопасности России к взрывам жилых домов в российских городах в 1999 году.

Как сообщает Newser.com, Андерсону удалось связаться с бывшим сотрудником ФСБ, который 10 лет назад расследовал взрывы. В терактах тогда обвинили чеченских террористов, а собеседника американского журналиста на четыре года упрятали за решетку. «Его уволили, и теперь он ходит с мишенью на спине, но все же решился мне обо всем рассказать», - говорит Андерсон.

По решению руководства Condé Nast сентябрьский номер американской версии GQ не подлежит распространению в России, статью о Путине нельзя публиковать на веб-сайте, а также запрещена перепечатка статьи в любых изданиях Condé Nast за пределами США.

По словам официального представителя холдинга, Condé Nast «принимает во внимание законы и проблемы тех стран, в которых выходят журналы издательского дома».

Со своей стороны главный редактор журнала GQ Николай Усков отрицает, что руководство издательского дома Conde Nast «изъяло» из его российской версии статью о Владимире Путине.

«Я не очень понимаю, каким образом эту статью сняли с номера, потому что я ее туда и не ставил, - сказал Усков в интервью «Ъ», на которое ссылается Газета.ру. - Все эти рассказы про ФСБ давно известны, ничего сенсационного там нет. К тому же в 2005 году мы брали интервью у экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, где он говорил то же самое. Никаких распоряжений из США я не получал, американский офис на нашу редакционную политику не влияет».

Тем временем в Интернете уже можно найти переводы «засекреченной» статьи на русский язык.