Ющенко встретится с главами сельсоветов за день до Тимошенко

4 сентября в 13.30 в Секретариате Президента Украины состоится встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с председателями сельских и поселковых советов.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, основным предлогом встречи стали обращения лидеров местных общин к главе государства с просьбой обсудить актуальные проблемы развития сел и поселков, бюджетной политики на местах, занятости сельского населения, а также обсуждение проекта Конституции Президента Украины.

Представители средств массовой информации приглашаются для участия во встрече. Также после завершения совещания планируется брифинг участников встречи.

Национальная телекомпания Украины будет транслировать в своем эфире запись встречи В.ЮЩЕНКО с председателями сельских и поселковых советов.

Как сообщал УНИАН, 31 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на внеочередном заседании Кабинета министров заявила, что проведет 5 сентября всеукраинское совещание с председателями сельских и поселковых советов. «Это один из стратегических вопросов в Украине, потому что 18 лет никто не обращал внимание на то, в каких нормативных, организационных и финансовых условиях живут местные общины – села, поселки и города», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО сегодня сообщил, что на встрече в субботу должны присутствовать председатели 12 тысяч сельских и поселковых советов.