Кириленко обещает завтра в Раде не драться

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявляет, что его фракция не будет голосовать за законопроект о повышении социальных стандартов, которое приведет к росту инфляции и курса доллара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что в случае, если фракция Партии регионов предложит «нормальный законопроект, нормальный срок введения его, и если у людей, дав десять гривень, мы сто гривень не заберем ценами, то мы (фракция БЮТ – УНИАН) завтра проголосуем за него первыми, а затем за наши (законопроекты - УНИАН) будем голосовать».

«Но умные вещи. Глупостей не нужно. Они (фракция Партии регионов – УНИАН) знают, что глупость, они не хотят, чтобы он был принят», - прибавил И.КИРИЛЕНКО и добавил: «Они так боятся, как я хочу».

Отвечая на вопрос журналистов относительно действий фракции БЮТ завтра, в случае блокирования трибуны парламента фракцией Партии регионов, И.КИРИЛЕНКО сказал: «Драться мы не будем».

По его словам, «мы пойдем к людям в субботу». На встрече, где должны присутствовать председатели 12 тысяч сельских и поселковых советов, фракция БЮТ обратится к ним со словами, что «Партия регионов, которая за регионы выступала, по пояс в воде стоит на коленях, чтобы защищать ваши интересы, заблокировала трибуну, чтобы мы не приняли ни один из 41 законопроекта, который защищает вас (речь идет о местном самоуправлении – УНИАН)», - сказал И.КИРИЛЕНКО.