Янукович передал низкий поклон родителям Ахметова

Председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ передал низкий поклон родителям президента ФК «Шахтер» Рината АХМЕТОВА.

Об этом он сказал вчера, выступая в Донецке на церемонии открытия стадиона «Донбасс Арена».

В.ЯНУКОВИЧ рассказал о детстве Р.АХМЕТОВА, когда тот с отцом ходил на футбол: «Я знаю, что многие шахтерские дети ходили на центральный стадион «Шахтер», их водили отцы за руку. Тех, у кого не было билета, с террикона шахты им. Горького смотрели футбол. Таким подростком был Ринат АХМЕТОВ». При этом он уточнил, что Р.АХМЕТОВ, «как и многие мальчишки, ходил с отцом, с шахтером-профессионалом, горным инженером, горным мастером шахты «Октябрьская».

«А их мама Надежда Александровна вместе с Леонидом Алексеевичем воспитывали двух сыновей – Игоря, шахтера, который много лет проработал в шахте, и Рината, имя которого сегодня знает не только Донбасс, Украина, я думаю, и мир», - сказал В ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что именно сегодня с именем Р.АХМЕТОВА «связано развитие футбола в Донбассе, именно с его именем связано развитие экономики».

Обращаясь к президенту ФК «Шахтер» В. ЯНУКОВИЧ передал свою благодарность ему и его родителям: «Поэтому я хочу искренне, Ринат, от всех болельщиков футбола, от всех, кто любит спорт больше, чем деньги, сказать тебе огромное спасибо и низкий поклон твоим родителям».