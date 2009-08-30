Янукович передал низкий поклон родителям Ахметова
От тех, кто любит спорт больше, чем деньги
Председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ передал низкий поклон родителям президента ФК «Шахтер» Рината АХМЕТОВА.
Об этом он сказал вчера, выступая в Донецке на церемонии открытия стадиона «Донбасс Арена».
В.ЯНУКОВИЧ рассказал о детстве Р.АХМЕТОВА, когда тот с отцом ходил на футбол: «Я знаю, что многие шахтерские дети ходили на центральный стадион «Шахтер», их водили отцы за руку. Тех, у кого не было билета, с террикона шахты им. Горького смотрели футбол. Таким подростком был Ринат АХМЕТОВ». При этом он уточнил, что Р.АХМЕТОВ, «как и многие мальчишки, ходил с отцом, с шахтером-профессионалом, горным инженером, горным мастером шахты «Октябрьская».
«А их мама Надежда Александровна вместе с Леонидом Алексеевичем воспитывали двух сыновей – Игоря, шахтера, который много лет проработал в шахте, и Рината, имя которого сегодня знает не только Донбасс, Украина, я думаю, и мир», - сказал В ЯНУКОВИЧ.
Он подчеркнул, что именно сегодня с именем Р.АХМЕТОВА «связано развитие футбола в Донбассе, именно с его именем связано развитие экономики».
Обращаясь к президенту ФК «Шахтер» В. ЯНУКОВИЧ передал свою благодарность ему и его родителям: «Поэтому я хочу искренне, Ринат, от всех болельщиков футбола, от всех, кто любит спорт больше, чем деньги, сказать тебе огромное спасибо и низкий поклон твоим родителям».