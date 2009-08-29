Ющенко уже летит к Ахметову
18:02, 29 августа 2009Политика
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Президент завершил поездку в Луганскую область
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочую поездку в Луганскую область и отбыл в Донецкую.
Как сообщает официальное Интернет-представительство Главы государства, в Донецке В.ЮЩЕНКО посетит усыпальницу Святой Великомученицы Варвары, где состоится молитва по погибшим на производстве.
Вечером Президент посетит торжественное открытие нового футбольного стадиона «Донбасс Арена».
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