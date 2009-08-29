Литвин в Горловке попросил у людей прощения

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что человек труда сегодня забыт властью.

Об этом он заявил сегодня на митинге в Горловке Донецкой области, где принял участие в торжествах по случаю 230-летия города.

«Я сегодня здесь вместе с вами для того, чтобы попросить прощения у всех вас и каждого из вас за то, что человек труда, человек, который непосредственно производит материальные блага, люди героических профессий, шахтеры, химики, машиностроители сегодня должным образом не оценены, и то, что человек труда сегодня забыт», - сказал В.ЛИТВИН.

Он выразил убеждение, что «присутствие многих партийных флагов, единодушия, которое царит на празднике, оно должно быть материализовано в практической деятельности, потому что не стоит сегодня делить и дальше страну, обещать, что завтра будет лучше». При этом он добавил: «Лучше будет тогда, когда будет понимание, что основу жизни страны и каждого человека будет определять материальное производство и люди, которые работают на этом производстве, и когда будет совместная ответственная работа».