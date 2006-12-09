Анатолий Матвиенко: нужна альтернатива Блоку Тимошенко и Партии Регионов

Лидер Украинской республиканской партии «Собор» Анатолий МАТВИЕНКО инициирует создание нового правоцентристского политического проекта.

Об этом он заявил, выступая сегодня на XVI съезде партии в Киеве.

По словам лидера УРП «Собор», такой проект должен стать альтернативой двум другим мощным политическим силам – БЮТ и Партии регионов.

«Перспектива 2009 и 2011 гг. побуждает к созданию мощного проекта, без недостатков, которые имеет сейчас, например, «Народный Союз Наша Украина», - сказал А.МАТВИЕНКО. По его словам, такой проект должен быть создан как можно быстрее.

«Нужно создать патриотическую силу, партию победителя следующих парламентских выборов», - сказал А.МАТВИЕНКО. По его мнению, новая правоцентристская политическая сила должна набрать 20-25% на следующих парламентских выборах, а также выдвинуть своего представителя на следующих президентских выборах.

По словам лидера УРП «Собор», новый политический проект должен быть либеральным в сфере экономики и это будет отличать его от популистского БЮТ и должен исповедовать национально-демократические взгляды в процессах создания государства, что будет отличать его от неукраинской в своей основе Партии регионов.

А.МАТВИЕНКО сказал, что субъектами объединительного процесса должны стать партии-члены блока «Наша Украина», внепарламентские партии и мощные общественные организации. Он добавил, что к руководству такой политической силы должны прийти новые люди, которые не запятнаны политическими скандалами.