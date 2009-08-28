Яценюк считает, что Ратушняка наняла его конкурентка - Тимошенко

Народный депутат Украины, лидер общественной инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что мэр Ужгорода Сергей РАТУШНЯК идет в президенты по договоренности с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал сегодня на брифинге в Донецке, комментируя по просьбе журналистов заявление С.РАТУШНЯКА о намерении идти в президенты Украины.

«Абсолютно очевидно, что мои основные конкуренты, и в первую очередь ТИМОШЕНКО, наняли РАТУШНЯКА на работу”, - сказал А.ЯЦЕНЮК. “Ну, ладно, пусть он будет трудоустроен. Это ненадолго», – добавил лидер “Фронта перемен”.

Он подчеркнул, что действия С.РАТУШНЯКА в отношении активистки «Фронта перемен» были “неадекватными, что подтверждает возбуждение против ужгородского мэра трех уголовных дел”.

«Чистый нацизм и расизм. Против него возбуждены три уголовных дела, Генеральная прокуратура все-таки сделала это, и сейчас, как я понимаю, продолжается расследование», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По данным “Фронта перемен”, 6 августа в Ужгороде мэр города С.РАТУШНЯК напал на активистку «Фронта перемен». Девушка получила сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.