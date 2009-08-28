У Ющенко говорят, что Тимошенко превращает НБУ в ручную собачку

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак считает недопустимыми попытки Кабинета министров политизировать отношения с Национальным банком, в частности в вопросах бюджета. Об этом он заявил в эфире «5 канала», сообщает главная служба информационной политики Секретариата Президента.

«Процесс политизируется...Национальный банк, вслед за другими независимыми регуляторами, пытаются сделать «ручной собачкой бюджета», - сказал Шлапак.

Он также выразил возмущение формой и содержанием письма правительства к НБУ с предложениями изменить подходы к рекапитализации двух коммерческих банков. Шлапак призывал не делать шоу из отношений Кабмина с НБУ, а вести предметный разговор в профессиональном кругу.