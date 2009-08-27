За низкое качество угля должен отвечать Янукович

За плохое качество бытового угля, которым обеспечивают льготников – семьи горняков, вдов шахтеров, пенсионеров, отвечают директора тех шахт, которые предоставляют им этот уголь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге в городе Макеевке Донецкой области министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА. Узнав со слов журналистов о жалобах льготников-углеполучателей на плохое качество бытового угля, она возложила ответственность за это на директоров шахт и лично на лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, который имеет большое влияние на них.

«О том, какого качества этот уголь, наверное, Виктору ЯНУКОВИЧУ нужно поговорить со своими директорами шахт, которые так верят своему бывшему премьеру, теперь руководителю оппозиции. Какой же они уголь дают своим бывшим шахтерам, которые обеспечили их благополучие не только давно когда-то, но и сейчас?», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

В то же время, она пообещала разобраться с этой проблемой на уровне своего министерства. «Поэтому, я обязательно, конечно, проеду, как только у меня будет для этого время и посмотрю (ситуацию с получением бытового угля на месте - УНИАН). Но поручу сегодня своим специалистам, чтобы они проехали и проверили, - заверила министр. «И обязательно предъявлю претензии к тем директорам шахт, которые обеспечивают этим углем своих бывших работников и пусть они вспомнят о социальной ответственности их в этом обществе», - отметила министр.