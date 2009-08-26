Каспаров: России предстоит выбирать между катастрофой и хаосом

Экс-чемпион мира по шахматам, известный российский оппозиционный политик Гарри КАСПАРОВ считает, что ресурс нынешней российской власти исчерпывается.

Об этом Г.КАСПАРОВ заявил в интервью ТРК «Бриз» в Севастополе.

Политик отметил, что в сегодняшнем виде власть до 2012 года - года президентских выборов в России, «не доживет».

«Вот в вашей стране, в Украине, через несколько месяцев будут выборы: правила известны, победитель вроде бы неизвестен. А сговор, даже не политических элит, а ограниченного числа людей, которые собираются в одной комнате, никакого отношения к выборам не имеет. Поэтому, то, что случится (в России. - Ред.) в 2012 году, если не произойдет других событий, это будет новая реинкарнация ельцинско-путинского режима, уже никакого отношения к демократии он не будет иметь», - сказал Г.КАСПАРОВ.

Вместе с тем, он предположил, что «в том виде, в каком сегодня существует российская власть, вот этот двухголовый бройлер, я думаю, до 2012 года она не доживет». «Они вынуждены будут что-то начинать делать. Не потому, что они готовы к переменам. Эта власть, в отличие от ГКЧП 1991 года, аллергии на кровь не имеет. Сжечь детей в Беслане, отравить газом в Норд-Осте, подавить танками, избить кучу людей, арестовать всех, сгноить в тюрьме - нет проблем. Но может ресурс кончиться. Такое тоже возможно, и, на мой взгляд, вот буквально в течение года мы поймем, есть ли ресурс у системы дальше», - сказал Г.КАСПАРОВ.

Потому что, как добавил он, «осенью неизбежны - в той или иной степени - выступления работников многих предприятий. Потому что они просто будут останавливаться». «На самом деле, - считает политик, - кризис продолжается, и вот эти финансово-экономические проблемы рано или поздно заставят людей понимать: конечно, если не будет ПУТИНА с МЕДВЕДЕВЫМ - будет хаос, но если они останутся, то будет точно конец. И когда выбирать между гарантированной катастрофой и хаосом, все-таки многие начнут выбирать хаос, который дает хоть какие-то шансы». Г.КАСПАРОВ добавил: «у меня ощущение, что люди начинают понимать потихоньку, в том числе и люди во власти, что придется принимать какие-то решения».