МИД РФ отрицает подрывную активность своих работников в Украине

МИД РФ заявляет, что нормализация добрососедских российско-украинских отношений является общей задачей для обеих стран.

Как говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, размещенном на сайте министерства, «в Москве обратили внимание на появившуюся в украинских СМИ очередную порцию измышлений о деятельности российских представителей в Украине. Утверждается, в частности, что российский дипломат – из числа тех, кому не так давно было предложено покинуть страну – «раздавал» ежемесячно пророссийским организациям «приблизительно по 100 тысяч долларов», якобы занимаясь подкупом влиятельных лиц и вербовкой осведомителей. Для пущей убедительности выдумка подкреплена двойной ссылкой – на «украинские спецслужбы», которые обнаружили этот «факт», и на британскую газету The Times, которая распространила эту информацию, полученную через «собственные источники».

Любому наблюдателю, непредвзято оценивающему столь специфическую подачу заведомо абсурдного «материала», должно быть ясно, что речь идет о точно рассчитанной по времени попытке спровоцировать усиление напряженности в российско-украинских отношениях. Предпринимают ее все те же силы, которые инициировали недавний дипломатический скандал и теперь намерены развить тему некоей российской «подрывной деятельности» против Украины».

МИД РФ заявляет, что считает «подобные политические игры недостойным и бесплодным занятием» и «верит в здравый смысл граждан Украины».

Как ранее сообщалось, поводом для обращения Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО стала просьба украинской стороны отозвать нескольких российских дипломатов и последующий отказ российской стороны реагировать на свидетельства: "агентурной деятельности; разворачивания и финансирования антиукраинских проектов; обсуждение их реализации с народными депутатами; трансакции, подтверждающие перевод средств антиукраински настроенным организациям; попытки решения вопросов о закрытии ряда уголовных дел и давления на правоохранительные органы Украины".