На трассе Киев–Житомир дикие кабаны стали причиной ДТП

В понедельник, приблизительно в 22.00 на трассе Киев – Житомир легковой автомобиль сбил двух диких кабанов. Как передает корреспондент УНИАН, оказавшийся на месте ДТП во время его оформления, инцидент случился между селами Небылица и Калиновка Макаровского района Киевской области. Дикие кабаны выбежали на дорогу, водитель, ехавший в направлении Киева, не успел затормозить и сбил их. Животные погибли на месте, автомобиль понес повреждения. На место происшествия прибыли работники ГАИ. Движение на трассе было временно ограничено.